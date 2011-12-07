В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ, сообщили в СК РФ.

«18 сентября 2020 года в пгт Аксубаево в одном из домов на улице Садовой обнаружено тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — отмечается в сообщении.

Следствие полагает, что 30-летний местный житель проник в дом к пенсионерке, ударил ее утюгом и намотал шнур на шею. Затем он забрал все деньги, найденные в доме и скрылся.

От полученных травм женщина умерла. Утром к ней пришел работник соцслужбы и вызвал полицию.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружены часть купюр, принадлежавших ветерану.

Свою вину подозреваемый не признал. «В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.