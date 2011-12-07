Выборы в Госдуму РФ в Татарстане выходят на финишную прямую. Явка на избирательных участках республики уже составила более 60%, а их организацию высокого оценили международные эксперты из Германии, Мавритании и Сирии. Прозрачность выборов в прямом эфире отслеживают 5 тыс. камер и общественные наблюдатели.

Но помимо иностранных экспертов и звезд российской эстрады в столицу Татарстана прибыл московский корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл. Он расположился на участке № 2822 в поселке Осиново Зеленодольского района. Кто он такой, как связан с СБУ Украины и что забыл в Татарстане, разбирались «КВ».

Британское издание на деньги беглого российского олигарха

На самом деле от онлайн-издания The Independent британского разве что только название. Одиннадцать лет назад его приобрел российский беглый бизнесмен Александр Лебедев всего за один фунт стерлингов — ровно столько же, за сколько можно приобрести один номер газеты в киоске. В договоре было прописано, что Александр Лебедев в течение пяти ближайших лет должен будет вложить миллионы в убыточное издание, а также в газету Independent on Sunday.

Помимо этого, миллиардеру, теперь проживающему за рубежом, принадлежат телевизионный канал London Live и газета Evening Standard. Кроме того, он является крупнейшим частным акционером и инвестором российского оппозиционного СМИ «Новая газета». А его сын Евгений Лебедев в Англии больше известен как лучший друг британского премьер-министра Бориса Джонсона. К тому же, совсем недавно он получил титул пэра и место в британском парламенте.

«Лебедев бежал по обвинениям растратах. Напортачил здесь, в России, заработав миллиарды, и сбежал. Он активный русофоб, он сейчас с утра до вечера поливает грязью нашу страну. Обиженный за то, что ему не дали здесь наворовать еще больше. Типичное поведение беглого олигарха в духе Ходорковского», — объясняет «КВ» политический и экономический обозреватель Альберт Бикбов.

Освещал революцию на Украине и брал интервью у Порошенко

Оливер Кэролл, корреспондент The Independent и Evening Standard Лебедева, приехавший на выборы в Татарстан, родом из Биркенхеда, городка недалеко от Ливерпуля. Окончил бакалавриат Кембриджского университета, где изучал Россию. После учебы появился в Москве, где поучаствовал в качестве редактора-основателя (так гордо отмечается на его личной странице в социальных сетях) в создании русской версии Esquire.

Несмотря на то, что Кэрролл — собкор издания в столице России, на его официальном сайте в основном материалы об Украине, причем все они посвящены событиям Майдана, произошедшим в 2014 году. Как уже все давно убедились, работать на Украине можно, лишь придерживаясь одной точки зрения.

Видимо, любовь журналиста к этой стране взаимна. Так, за время своего пребывания там он проводил интервью с представителями украинской элиты, среди которых, например, бывший президент Украины, пришедший к власти после революции, Петр Порошенко. Знаменитый не только ростом госдолга и усилением бедности во время своего правления, но и нетерпимостью к неудобным вопросам. Как известно, ни он, ни нынешний президент Украины Владимир Зеленский не подпускают к себе нелояльных журналистов. Фотографиями с подобных встреч он охотно делился в соцсетях. Там же, кстати, можно встретить его публикации, высмеивающие российский быт и действительность. К примеру, журналист репостнул видео, на котором пара в необычных костюмах приходит на выборы. Публикация сопровождается надписью «Какая страна, такие и выборы».

Такое близкое знакомство с украинским истеблишментом определенно говорит и о связях с СБУ, попасть к первым лицам без фильтра которой вряд ли возможно. Как и на передовую в Донбассе. Насколько это сотрудничество является плотным, сказать сложно, но нарративы Кэррола определенно согласуются с методичками подразделения по дезинформации в России СБУ Украины.

Напомним, особенно «успешно» оно сработало в момент трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда в интернете активно распространяются фейковые данные о числе погибших в пожаре.

Партия «Яблоко» привезла на выборы иностранного корреспон﻿дента?

Свои цели приезда в Татарстан, Кэрролл не разглашает. Но судя по его публикациям в Twitter, он намерен следить за выборами. Хотя британского журналиста привезли сюда не просто так, а с конкретной целью — дестабилизации обстановки в республике. Приезд журналиста организовала оппозиция, а именно казанская ячейка партии «Яблоко». Эти лица, которые сейчас участвуют в беспорядках в Осиново, не раз и не два участвовали в разного рода почти экстремистских действиях.

«От корреспондента этой газеты с таким одиозным владельцем какой-то объективной независимости ждать не приходится. Налицо целенаправленная позиция на дискредитацию выборов», — уверен Бикбов.

Ажиотаж вокруг приезда журналиста создали представители партии «Яблоко», которые, как они утверждают, совершенно случайно тоже оказались на участке № 2822 в Осиново. Однако ядро провокаторов как никто другой хорошо знакомо с поселком Осиново и давно ведут там свои работы по дестабилизации обстановки.

Ранее в этом месте уже устраивались провокации вокруг строительства завода по термической обработке отходов. «Лидеры казанского отделения „Яблока“ как раз занимали тогда самую активную позицию по организации беспорядков», — говорит Бикбов.

Все провокации устраивались с целью привлечь внимание местного населения и получить их поддержку. «Как показывает жизнь, местное население устало от заезжих провокаторов, которые уже какой год кормятся за счет своих провокаций в Осиново, и не поддержало. Но провокаторы действуют [в этот раз] совершенно изолированно, отдельно. Люди не пришли», — делится эксперт.

В том, что у британского журналиста была конкретная цель, убежден и первый зампредседателя Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. «Важно, чтобы в каком-то иностранном СМИ вышел какой-то репортаж, показывающий, что на выборах не все гладко, все плохо. Потом на это можно ссылаться дальше, раскручивать. То есть это уже серьезная тема. А если этот деятель не покинул республику, то тогда нужно быть особенно бдительным. Желание раскачать многонациональный мир здесь — это серьезная тема», — говорит он.



