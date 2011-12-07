На избирательных участках Татарстана выявили двух человек с повышенной температурой

За два дня голосования на избирательных участках Татарстана выявили двух людей с повышенной температурой. Они проголосовали изолированно в специально оборудованном помещении. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином центре информации рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Входной контроль — это одна из мер безопасности, которая является обязательной. Это замер температуры при входе на избирательный участок. По двум дням голосования было выявлено два человека с повышенной температурой», — сказала Патяшина.

По ее словам, люди с температурой не допускаются на избирательный участок. Но для них организованы специальные помещения со сверхмерами предосторожности.

«Избирательная комиссия одевается в одноразовые медицинские халаты. Обязательно со всеми средствами защиты, это и маски, и перчатки. Человеку с температурой предоставляется право голосовать, но уже изолированно от самого избирательного участка», — отметила спикер.

В целом, на всех участках для голосования соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры безопасности, подчеркнула Патяшина.