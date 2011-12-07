Патяшина о концерте на «Ак Барс Арене»: У нас опасения везде есть

Большой праздничный концерт, приуроченный к завершению выборов в Госудуму РФ, пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«С учетом того, что у нас эпидемиологическая обстановка напряженная, у нас опасения везде есть, даже на избирательных участках, где нет большого скопления народа. <…> У нас в любом случае нахождение всех лиц на концертах, и на любом массовом мероприятии вне зависимости от того, проводится ли оно в помещении, либо на открытом воздухе, обязательно в масках. У нас всегда есть условия для мытья рук», — сказала Патяшина.

Помимо этого, на всех концертных площадках достаточно кожных антисептиков для обработки рук. Людям с повышенной температурой, а также с другими признаками заболевания не стоит приходить на массовые мероприятия, подчеркнула спикер.

«Я очень надеюсь, все, кто придет на концерт, позаботятся о своем здоровье и об окружающих», — отметила Патяшина.

Напомним, в последний день голосования в Татарстане пройдет множество праздничных мероприятий. Кульминацией культурной программы станет большой концерт на «Ак Барс Арене» с 14 до 22 часов. Так, для всех, кто проголосовал, там выступят звезды татарстанской и российской эстрады. Среди приглашенных артистов Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы Uma2rman, Filatov&Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.