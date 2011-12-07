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Политолог: В Татарстане высокая активность на выборах обусловлена менталитетом республики

Жители республики имеют развитую политическую культуру. 

В Татарстане высокий интерес к выборам и развитая политическая культура, благодаря чему проявляется повышенный интерес к электоральным процессам. Таким мнением поделился президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на площадке Единого информационного центра. 

«В Татарстане есть своя политическая культура и электоральная традиция. Благодаря этому люди считают выборы более интересными. Этой традиции уже не один год, и ее изменения ожидать не стоит», — объяснил Виноградов.

По словам политолога, ситуация по стране несколько иная, так как многие люди даже не знают о проведении выборов в федеральный парламент.

КВ
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