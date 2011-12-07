Политолог: В Татарстане высокая активность на выборах обусловлена менталитетом республики

В Татарстане высокий интерес к выборам и развитая политическая культура, благодаря чему проявляется повышенный интерес к электоральным процессам. Таким мнением поделился президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на площадке Единого информационного центра.

«В Татарстане есть своя политическая культура и электоральная традиция. Благодаря этому люди считают выборы более интересными. Этой традиции уже не один год, и ее изменения ожидать не стоит», — объяснил Виноградов.

По словам политолога, ситуация по стране несколько иная, так как многие люди даже не знают о проведении выборов в федеральный парламент.