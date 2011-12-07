Россиян в этом году ждет морозная зима

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что в этом году россиянам стоит ожидать холодной зимы, пишет URA.RU.

«Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались. И сейчас похолодание — это влияние арктического антициклона», — сказал специалист.

Терешонок добавил, что Европе ситуация будут похожей: от Ла-Манша до Урала. Также специалист отметил, что в Сибири и Якутиии будет традиционно холодно, так как там хозяйничают то Монгольский, то Сибирский антициклоны.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ранние заморозки не повлияют на урожай казанских садоводов.