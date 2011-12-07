Сабурская: Международные эксперты были поражены выборами в Татарстане

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Международные эксперты из Германии, Мавритании и Сирии высоко оценили выборы в Татарстане. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
«Их интересовала организация избирательной кампании и особенности выборов в России, конкретно в Татарстане. <…> Настрой очень положительный. Они с большим интересом осмотрели, каким образом все организовано. Некоторые вещи их поразили. Прежде всего, это организация общественных наблюдателей», — сказала Сабурская.
По ее словам, все международные эксперты приехали в Татарстан впервые. За два дня голосования они успели посетить избирательные участки не только в Казани, но и в районах республики. Кроме того, иностранные эксперты оценили возможность наблюдения за процессом голосования онлайн, а также лично пообщались с наблюдателями.
Напомним, выборы в Госдуму РФ проходят в три дня: 17, 18 и 19 сентября.