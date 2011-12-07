Тиктокеры на выборах в Казани устроили мастер-классы по съемкам роликов

В Казани на избирательном участке в Институте культуры тиктокеры устроили мастер-класс для избирателей о том, как снять свое видео, а также рассказали корреспонденту «КВ», что нужно сделать, чтобы выйти замуж за политика.

Сами ребята живут в тикток-хаусе. Некоторые из них сейчас учатся в вузах, другие их уже закончили. Также среди обитателей блогерского дома есть и школьники. Изначально они друг друга на знали — их нашел менеджер, когда они снимали видео. Но сейчас, говорят они, это практически семья.

Сегодня ребята приехали на избирательный участок чтобы проголосовать, показав молодежи пример и важность участия в политической жизни страны. Также они снимают короткие видео, в основном юмористического характера, чтобы привлечь внимание аудитории к выборам.

«Можно привлечь внимание в шуточной форме. Например, что делать, если ты хочешь выйти замуж за политика? Приходи на выборы, голосуй, участвуй в политической жизни, интересуйся всем этим. У нас есть отдельный аккаунт — там все акцентируется на выборах. У нас много разных видео. Там нет жесткой давки, что иди и голосуй, просто показываем, что будет если ты проголосуешь и если ты не проголосуешь. Люди жалуются, что ничего в стране не меняется, а по факту — это только от нас зависит», — сказала Эмилия Кузнецова.