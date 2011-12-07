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В Казани не планируют возвращать пункты вакцинации у станций метро

Марина Патяшина напомнила, что казанцы для своего удобства могут привиться от ковида в торговых центрах.

В Казани не планируют возвращать пункты вакцинации от коронавируса у стаций метро из-за холодов. Об этом на пресс-конференции в едином центре информации рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Уже стало прохладно, условия не позволяют комфортно проводить вакцинальную кампанию у станций метро. Но пункты вакцинации продолжают работать в торговых центрах», — сообщила Патяшина.

Напомним, что привиться от гриппа и коронавируса можно также на избирательных участках. 

КВ
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