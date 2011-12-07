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В Татарстане проголосовали 70,4% от общего числа избирателей

Сегодня заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы.

Явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане составила 70,4% от общего числа избирателей. Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 15.00.

В Татарстане, по данным на 1 июля 2021 года, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона человек, на выборах работают 2810 избирательных участков.

На 12.00 19 сентября в Татарстане проголосовало 65,5% от общего числа избирателей, сообщил ранее ЦИК Татарстана. 

Напомним, что сегодня заключительный день голосования. Отдать свой голос можно до 20.00. В Казани проголосовавшему выдают браслет «Я проголосовал!», по которому можно бесплатно посетить музеи и сходить на большой праздничный концерт. На сцене будут выступать Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Filatov & Karas, рэпер Мот и другие. Также в Казань приехали группа «Ума Турман» и Олег Газманов.

КВ
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