В Татарстане проголосовали 70,4% от общего числа избирателей

Явка на выборы в Единый день голосования в Татарстане составила 70,4% от общего числа избирателей. Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 15.00.

В Татарстане, по данным на 1 июля 2021 года, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона человек, на выборах работают 2810 избирательных участков.

На 12.00 19 сентября в Татарстане проголосовало 65,5% от общего числа избирателей, сообщил ранее ЦИК Татарстана.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования. Отдать свой голос можно до 20.00. В Казани проголосовавшему выдают браслет «Я проголосовал!», по которому можно бесплатно посетить музеи и сходить на большой праздничный концерт. На сцене будут выступать Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Filatov & Karas, рэпер Мот и другие. Также в Казань приехали группа «Ума Турман» и Олег Газманов.