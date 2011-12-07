Валеева: видеостена для наблюдателей в Татарстане стала очень успешным опытом

Видеостена, на которую транслировалось видео с избирательных участков, стало эффективным новшеством в достижении открытости и прозрачности выборов, сделав их уровень беспрецедентным. Об этом рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Это шаг к наведению еще большей прозрачности и доступности выборов, ведь именно в центр общественного наблюдения может прийти любой гражданин, если он хочет, чтобы посмотреть, что происходит на участках», — сообщила Валеева.

Напомним, впервые в Татарстане общественные наблюдатели были обеспечены видеонаблюдением. При Общественной палате действует Центр общественного наблюдения, где работает видеостена, которая позволяет одновременно наблюдать за 48 участковыми избирательными комиссиями.

Валеева также особо отметила работу блогеров-наблюдателей на избирательных участках в Татарстане, которые освещали все процессы голосования в социальных сетях. Председатель Общественной палаты сообщила, что число обращений по сравнению с прошлыми выборами сократилось, а серьезных нарушений зарегистрировано не было.