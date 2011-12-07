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Казань скорбит по погибшим в результате ЧП в Керчи

В среду днем в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и раздался взрыв. На момент подписания номера в печать было известно о 20 погибших и десятках раненых.
Стрельбу в учебном заведении устроил 18-летний студент. Идет расследование уголовного дела. Жители Казани выражают глубокую скорбь по поводу трагедии в Керчи, где в результате взрыва и стрельбы в колледже 17 октября погибли 20 человек.Горожане приходят к народному мемориалу у фонтана в Ленинском садике, возлагают цветы, зажигают свечи. Большинство из тех, кто пришли почтить память погибших, - это молодые люди, учащиеся, члены молодежных организаций, преподаватели учебных учреждений города, сообщает официальный портал мэрии города.Возлагать цветы к народному мемориалу начали еще в среду вечером. К фонтану пришли студенты вузов города. А вчера здесь установлен баннер со словами скорби и датой трагедии, под ним свечи, несколько плакатов с надписями «Керчь, Казань с тобой!», «Керчь, Татарстан с тобой...» и фотографии колледжа, где случилось ЧП. Память погибших почтили минутой молчания, а после возложили цветы к народному мемориалу.
КВ
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