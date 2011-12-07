Началось голосование за приоритетные цели министерств Татарстана на 2019 год

В Татарстане стартовало голосование за ключевые цели и показатели работы республиканских министерств на 2019 год. Наиболее приоритетные из них определят татарстанцы с помощью голосования на портале госуслуг РТ.Как сообщают организаторы голосования, оно проводится в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением, сообщают организаторы мероприятия.В проекте участвуют четыре ведомства социального блока, наиболее тесно взаимодействующие с жителями республики. Это Минздрав РТ, Минтруд РТ, Минобрнауки РТ и Минкультуры РТ. Их эксперты ранее подготовили свыше 80 предложений по ключевым целям и задачам на следующий год. Наиболее приоритетные из них определят татарстанцы с помощью голосования на портале госуслуг РТ.Для участия в голосовании достаточно зайти в личный кабинет на портале госуслуг, выбрать соответствующий опрос и отметить представляющиеся наиболее важными варианты. При этом можно выбрать до половины предложенных министерствами целей и задач или предложить собственный вариант. Голосование будет продолжаться до 16 ноября. Набравшие больше всего голосов предложения обсудят на общественных советах ведомств. В результате для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на 2019 год.Проект в целом направлен на определение наиболее важных направлений и индикаторов работы органов госвласти с учетом программных документов, привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения. Ключевым его организатором стала Общественная палата РТ, которая определяла состав экспертных групп для каждого министерства. С завершением голосования реализация проекта продолжится. У жителей региона будет возможность контролировать достижение поставленных целей и задач. Предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти по их реализации и итоговому выполнению утвержденных индикаторов.Среди уже действующих в Татарстане инструментов учета мнения населения и вовлечения его в диалог с властью можно назвать информационные системы «Народный контроль» и «Народный инспектор», сервис оценки качества оказания услуг населению в сферах медицины и ЖКХ, а также сервисы по общественному обсуждению проектов законов РТ, независимой антикоррупционной экспертизе и общественному обсуждению проектов нормативно-правовых актов республики.