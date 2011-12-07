Победительница «Лидеров России» из РТ потратила миллионный грант на обучение в Сколково

Победительница конкурса управленцев «Лидеры России» Александра Лебедева потратила грант на обучение в Сколково. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ». «Помимо миллиона, который я получила на "Лидере России", я получила еще второй миллион от нашего Рустама Нургалиевича Минниханова (Президента РТ — прим. Т-и). С апреля я учусь в Сколково на программе Executive Coaching (в переводе с английского "Коучинг первых лиц" — прим. Т-и), на которую я эти два миллиона потратила», — сказала Лебедева.По ее словам, программа помогает понять ей как управленцу, в какую сторону меняться. Лебедева добавила, что обучение в Сколково способствует развитию soft skills (в переводе с английского «гибкие навыки» — прим. Т-и).Победительница «Лидеров России» сказала, что миллионный грант стал для нее главной мотивацией к участию в конкурсе. Получив его, Лебедева может говорить, что ее мечта сбылась.Финал первого конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в феврале 2018 года в Сочи. В число 103 победителей попала представительница Татарстана Александра Лебедева. Всего на конкурс зарегистрировались более 200 тыс. управленцев со всей страны.До 24 октября продолжается регистрация на конкурс «Лидеры России» 2018-2019 годов. Как и в прошлый раз, финалисты получат гранты в размере 1 млн рублей на выбранную ими программу обучения.