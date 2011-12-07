В исторический парк - на нескучный урок с современными технологиями

Экспозиция парка расположена в павильонах №1 и 2 выставочного центра «Казанская ярмарка». Общая площадь - более 5500 квадратных метров. Парк напоминает машину времени, благодаря которой посетители могут переместиться в любой интересующий их период. Здесь представлены четыре экспозиции.Экспозиция «Рюриковичи» рассказывает о истории древних торговых путей и легендарных сражениях, малоизвестных фактах периода раздробленности и монгольского нашествия.Экспозиция «Романовы» знакомит с грандиозными свершениями и трагическими событиями, которые пережила наша страна за 300 лет царствования последней правящей династии. На этом осмотр в первом павильоне заканчивается.Во втором павильоне представлена экспозиция «1914 - 1945: от великих потрясений к великой победе». Она рассказывает о двух мировых войнах, трех революциях, массовых репрессиях, жестоких социальных экспериментах. Но в то же время это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма и творческого труда, что также продемонстрировано конкретными историческими фактами.Экспозиция «1945 - 2016: Россия - моя история» освещает необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас.Проект реализуется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства культуры РФ и правительства РТ.- В каждом зале нашего парка также представлена информация по истории Республики Татарстан. Важно отметить, что региональный контент разрабатывался представителями АН РТ совместно с Институтом истории имени Марджани и Национальным музеем РТ, - рассказывает директор парка Татьяна Ильина. - Это сделано для того, чтобы жители и гости исторического парка смогли узнать более подробно и наглядно о истории Татарстана и татарского народа.В каждом зале (а их только в первом павильоне более 20) есть интерактивное оборудование, которое сразу же вызывает интерес и желание испытать его в действии. Это различные сенсорные столы, тачскрины с информацией по залам. Экранов представлено достаточно много. Можно узнать, например, не только о жизни правителей, но и то, как одевались, чем питались люди в разные эпохи. Есть отдельные экраны, наглядно и в подробностях показывающие сражения, например, такие как Ледовое побоище, Бородинское.Каждый желающий может посмотреть и тематические фильмы. Проводится показ фильмов из цикла «Вершины России», снятых при грантовой поддержке Русского географического общества. Цикл состоит из пяти частей: «Юдычвумчорр», «Эльбрус», «Гора Народная», «Ключевская сопка» и «Гора Белуха». Во время кинопоказа посетители парка узнают о высочайших вершинах нашей страны, о том, какую роль сыграли они в истории России.Исторический парк «Россия - моя история» работает в Казани с прошлого года. Организаторы используют разные формы подачи исторического материала. Так, по экспозициям парка проводятся экскурсии, лекции, интеллектуальные игры, квесты, разработанные специально для разных возрастных категорий.Вход на интерактивные экспозиции бесплатный. Почему стоит посетить комплекс? Хотя бы для повторения истории. И если в школе вы не любили ее за скучные уроки, то здесь наверняка с интересом обойдете всю выставку.Кстати, 30 октября исторический парк празднует свою годовщину со дня открытия. В этот день на площадке комплекса будут проводиться всевозможные викторины, мастер-классы, квесты, розыгрыши, заработают фотозоны.