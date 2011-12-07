В Татарстане выявят IT-чемпионов среди школьников

В республике стартовал конкурс «IT-чемпион». Он проводится среди татарстанских школьников и организован Министерством информатизации и связи РТ совместно с Министерством образования и науки РТ.Целевая аудитория конкурса - одновременно школьники и их родители. Учащимся предлагается помочь родителям или иным представителям старшего поколения зарегистрироваться на портале госуслуг РТ. Делать это необходимо через "личный кабинет" школьника на сайте edu.tatar.ru. За каждого «приведенного» в систему госуслуг взрослого дети будут получать баллы, а набравшие их больше всех получат в качестве приза смартфоны. При этом жителям небольших населенных пунктов не стоит опасаться конкуренции с жителями крупных городов - в каждом районе Татарстана будет выбрано по три победителя. Кроме того, конкурс будет проводиться в два этапа: с 18 сентября по 30 ноября 2018 года и с 1 февраля по 30 апреля 2019 года, в каждом из которых будут разыгрываться смартфоны.Цель проекта - популяризация среди населения портала госуслуг РТ.- Сегодня большинство услуг доступны в электронном виде, и это значительно упрощает жизнь татарстанцев: не нужно проводить время в очередях, ходить по инстанциям с бумажными заявлениями, - подчеркивает министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. - Однако еще не все граждане познали удобство получения услуг в режиме онлайн - в этом им как раз и поможет молодое поколение.Солидарен с ним и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов:- Уже многие взрослые благодаря нашим ребятам изучили возможности портала и широко используют их в повседневной жизни при оплате коммунальных услуг, для записи на прием к врачу и получения различных официальных справок. Я уверен, что интерес к участию в конкурсе сохранится и благодаря IT-знаниям и навыкам татарстанских школьников еще большее число жителей республики приобщится к получению государственных и муниципальных услуг через интернет.