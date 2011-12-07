Яблочные корзинки с индейкой

Ингредиенты: фарш из мяса индейки - 300 г, яблоки (одинаковой величины) - 6 шт., лук репчатый - 1 шт., яйцо куриное - 1 шт., соль по вкусу, корица на кончике ножа.У вымытых яблок ровно срезать макушку, аккуратно вычистить сердцевину и часть мякоти, чтобы получилась коробочка. Мякоть не выбрасывать, а мелко нарезать. Очищенный лук измельчить. В фарш добавить остатки яблочной мякоти, лук, яйцо, корицу и соль. Затем хорошо вымесить и наполнить им яблочные коробочки. Каждое фаршированное яблоко завернуть в фольгу и поставить в форму для запекания. Налить на дно четверть стакана воды и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем блюдо вытащить, осторожно снять с яблок фольгу и поставить форму обратно в духовку, усилив жар примерно до 190 - 200 градусов, чтобы яблоки подрумянились. При подаче запеченные с индейкой яблоки полить сметаной.