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За минувшую ночь в Казани сгорели 3 автобуса

Два транспортных средства выгорели полностью.
Минувшей ночью на автостоянке по ул. А. Кутуя произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Огонь вспыхнул в бытовке охранника, который позвонил в экстренные службы. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на припаркованные автобусы. В результате инцидента два «ПАЗа» выгорели полностью, а также частично пострадал автобус «Hyundai».
КВ
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