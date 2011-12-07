За минувшую ночь в Казани сгорели 3 автобуса

Минувшей ночью на автостоянке по ул. А. Кутуя произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Огонь вспыхнул в бытовке охранника, который позвонил в экстренные службы. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на припаркованные автобусы. В результате инцидента два «ПАЗа» выгорели полностью, а также частично пострадал автобус «Hyundai».