Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Живой концерт «Татар радиосы» соберет 30 топовых исполнителей

Более 30 известных артистов татарской эстрады соберутся на концерте «Татар радиосы», который пройдет на сцене КРК «Пирамида».
О том, какие сюрпризы ждут зрителей, рассказали директор сети радиостанций «Татар радиосы» Дина Гараева, редактор радиостанций Айваз Садыйров, директор концертного отдела «Барс-Медиа» Алсу Хабибуллина и заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова.Концерт «Татар радиосы» состоится уже в третий раз. Имена артистов, готовящихся выступить на сцене, знакомы каждому любителю татарской эстрады: Зайнап Фахретдинова, Elvin Grey, Филюс Кагиров, Анвар Нургалиев, Эльмира Сулейманова и многие другие. Ведущими концерта станут Гульназ Сафарова, Айваз Садыйров и Рамиль Шарафеев.- Нас упрекали в том, что каждый год концерт ведут одни и те же люди, - заметил Айваз Садыйров. - Поэтому хочу заранее заверить, на сцене будут и новые ведущие. Их имена пока в секрете.Организаторы концерта подчеркивают, что со сцены будет звучать исключительно музыка в живом исполнении, причем это касается как вокальных партий, так и инструментальных.- Мы не заманиваем зрителей на красочное шоу, на таких, как правило, артисты выступают под фонограмму, - пояснила Гульназ Сафарова. - Вместо этого хотим предложить послушать живое исполнение любимых песен, ведь это дает совершенно иное, уникальное звучание и энергетику. Даже привычные песни звучат совсем по-другому. В программе концерта будет и классика, и хиты 90-х, и современные композиции. При этом даже быстрые песни, под которые певцы обычно танцуют, будут исполняться с живым вокалом. Это требует особой подготовки и многих репетиций.
КВ
Лента новостей