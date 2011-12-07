Живой концерт «Татар радиосы» соберет 30 топовых исполнителей

О том, какие сюрпризы ждут зрителей, рассказали директор сети радиостанций «Татар радиосы» Дина Гараева, редактор радиостанций Айваз Садыйров, директор концертного отдела «Барс-Медиа» Алсу Хабибуллина и заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова.Концерт «Татар радиосы» состоится уже в третий раз. Имена артистов, готовящихся выступить на сцене, знакомы каждому любителю татарской эстрады: Зайнап Фахретдинова, Elvin Grey, Филюс Кагиров, Анвар Нургалиев, Эльмира Сулейманова и многие другие. Ведущими концерта станут Гульназ Сафарова, Айваз Садыйров и Рамиль Шарафеев.- Нас упрекали в том, что каждый год концерт ведут одни и те же люди, - заметил Айваз Садыйров. - Поэтому хочу заранее заверить, на сцене будут и новые ведущие. Их имена пока в секрете.Организаторы концерта подчеркивают, что со сцены будет звучать исключительно музыка в живом исполнении, причем это касается как вокальных партий, так и инструментальных.- Мы не заманиваем зрителей на красочное шоу, на таких, как правило, артисты выступают под фонограмму, - пояснила Гульназ Сафарова. - Вместо этого хотим предложить послушать живое исполнение любимых песен, ведь это дает совершенно иное, уникальное звучание и энергетику. Даже привычные песни звучат совсем по-другому. В программе концерта будет и классика, и хиты 90-х, и современные композиции. При этом даже быстрые песни, под которые певцы обычно танцуют, будут исполняться с живым вокалом. Это требует особой подготовки и многих репетиций.