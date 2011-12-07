Метшина просят профинансировать круглосуточную охрану парков и скверов Казани

Дирекция парков и скверов попросила Метшина профинансировать круглосуточную охрану казанских парков и скверов. С просьбой выступил руководитель Дирекции Марат Закиров в ходе делового понедельника в мэрии столицы РТ.

«Мы понимаем, что бюджетные возможности не позволят на 100% обеспечить круглосуточной охраной все наши пространства. Мы бы хотели обратить внимание на те, где это крайне необходимо», — сказал Закиров.

Так, по его словам, в охране нуждаются пляжи озер «Лебяжье» и «Комсомольское», набережная озера Нижний Кабан и парк им. Горького. Закиров также отметил, что только за летний сезон на охрану нужно 5,2 млн рублей.

«Те вопросы, которые вы ставите, мы обязательно будем обсуждать и вместе находить решения», — заметил Метшин.