Многодетные семьи Татарстана получили льготы на уплату имущественных налогов

В Татарстане 46 тыс. многодетных семей получили льготы на сумму 31 млн рублей на уплату имущественных налогов, сообщила ИА «Татар-информ» замначальника отдела камерального контроля № 2 УФНС России по РТ Елена Корчагина.

Для получения льготы не нужно обращаться в налоговую. Специалисты УФНС применяют льготы согласно сведениям из органов соцзащиты.

Льгота в виде налогового вычета работает почти два года. Льготу могут использовать семьи, в которых имеются от 3 и более детей, не достигших совершеннолетнего возраста.