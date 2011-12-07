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Многодетные семьи Татарстана получили льготы на уплату имущественных налогов

46 тыс. татарстанцев получили 31 млн рублей.

В Татарстане 46 тыс. многодетных семей получили льготы на сумму 31 млн рублей на уплату имущественных налогов, сообщила ИА «Татар-информ» замначальника отдела камерального контроля № 2 УФНС России по РТ Елена Корчагина.

Для получения льготы не нужно обращаться в налоговую. Специалисты УФНС применяют льготы согласно сведениям из органов соцзащиты. 

Льгота в виде налогового вычета работает почти два года. Льготу могут использовать семьи, в которых имеются от 3 и более детей, не достигших совершеннолетнего возраста.

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