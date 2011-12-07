Татарстанских школьников приглашают принять участие в «Культурном марафоне»

Школьников Татарстана приглашают принять участие в «Культурном марафоне», сообщают организаторы.

«Стартовал проект „Культурный марафон“, который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. В этом году „Культурный марафон“ посвящён культурам народов нашей страны», — отмечается в сообщении.

В рамках образовательного проекта запланированы встречи с выдающимися деятелями культуры, знакомство участников с образовательным контентом. Кроме того, всем участникам марафона предложат пройти мультимедийный онлайн-тест, который включает в себя четыре раздела: орнамент и декор, музыка, танец, текст.

Основной этап акции пройдет с 1 ноября по 1 декабря. К участию приглашаются школьники, студенты учителя и родители. Организаторами проекта выступают минкульт РФ, минпросвещения РФ и «Яндекс».