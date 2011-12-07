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В Казани английский язык изучают прямо на улицах

Летние занятия проходили в парках столицы Татарстана.

В течение всего лета в казанском парке им. Горького повышенным вниманием и большим успехом пользовались бесплатные занятия по английскому и испанскому языкам. В свою очередь, на набережной озера Кабан работал клуб разговорного татарского языка для желающих научиться хотя бы в этой простой форме общаться на втором государственном языке Республики Татарстан.

Об этих образовательных, а главное — доступных для всех жалеющих, проектах, реализованных в Казани минувшим летом, сообщили на деловом понедельнике в мэрии столицы, посвященном в том числе и образовательным проектам прошедшего лета.

КВ
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