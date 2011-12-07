В Казани на БКК начался монтаж ливневой канализации

В Казани на БКК начался монтаж пластиковых резервуаров ливневых канализаций, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

«В столице Татарстана продолжается строительство второго этапа Большого казанского кольца (БКК) на участке от ул. Борисковская до ул. Техническая. На прошедшей неделе продолжены подготовительные и земляные работы», — уточняется в сообщении ведомства.

Рабочие вывезли 4,1 тыс. куб. м. непригодного грунта и мусора, завезли 200 тонн инертных материалов. Траншею ливневой канализации засыпали 3,34 куб. м. песка, на тротуаре и зеленой зоне засыпали земляное полотно объемом 600 куб. м.

За неделю рабочие выложили 80 подгонных метров труб ливневой канализации, 100 подгонных метров труб водоснабжения.

На прошлой неделе в строительстве участвовали 96 рабочих и 36 ед. спецтехники.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».