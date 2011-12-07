В Татарстане зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 44 — контактные. 11 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

24 заболевшим — от 30 до 50 лет, семерым — от 18 до 30 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, четверым — от 50 до 60 лет, троим — от 70 до 80 лет, одному — нет ё18 лет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Казани — 25, пять случаев — в Альметьевском районе, четыре случая — в Набережных Челнах, по одному случаю — в Аксубаевском, Бугульминском, Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Ютазинском районах.

Всего, по данным на 19 октября, в Татарстане зарегистрировано 7856 случаев COVID-19, из них 6 741 человек — выздоровели (+8 за сутки).