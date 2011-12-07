В центре Казани полиция задержала пару с маленьким ребенком

В центре Казани полицейские задержали семейную пару с маленьким ребенком. Видеозапись задержания появилась в социальных сетях. Инцидент объяснили в МВД по РТ, пишет ИА «Татар-информ».

По информации ведомства, в ходе патрулирования ул. Университетская сотрудники полиции заметили мужчину, который вел себя агрессивно, громко и нецензурно ругался на окружающих. На просьбу полицейских успокоиться он никак не реагировал.

Сотрудники МВД приняли решение доставить мужчину в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Они также предупредили, что в случае сопротивления, правоохранители применят физическую силу.

Во время задержания мужчина сопротивлялся, оскорблял полицейских, хватал их за форму, а также нанес травму одному из сотрудников.

За супруга вступилась женщина. Ее не смутило нахождение рядом маленького ребенка — она также оскорбляла сотрудников полиции и пыталась спровоцировать драку.

В итоге, всю семью отвезли в отдел полиции «Япеево». Там на правонарушителей составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Женщину отпустили, а мужчину поместили в камеру административного заключения.

По факту произошедшего проводится проверка. Материалы подадут в СУ СКР по РТ для возбуждения уголовного дела по статьям «Применение насилия в отношении представителей власти» и «Оскорбление представителя власти».