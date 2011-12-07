Врачи РКБ спасли ногу пациента от ампутации

Врачи РКБ спаси ногу мужчины от ампутации после осложнений от COVID-19, сообщает пресс-служба больницы.

Летом мужчина попал в инфекционный госпиталь РКБ с коронавирусом.

«Ковид протекал тяжело — двусторонняя пневмония, потерял 14 кг веса, но, к счастью, обошлось без ИВЛ. Кроме всего прочего, у пожилого пациента были еще и проблемы с ногами. Мужчина давно страдает атеросклерозом — сосуды в организме забиваются холестерином. Случалось, отложения в сосудах перекрывали кровоток и приходилось срочно делать операцию», — уточняется в сообщении.

Когда пациента выписывали, врачи дали ему различные рекомендации и попросили его внимательно следить за здоровьем.

Одним утром мужчина проснулся и ему показалось, будто бы его нога высохла. Однако он не обратил на это внимание и целый месяц «лечил» ногу народными методами. Осознав, что эти методы не помогают, мужчина обратился в РКБ.

За это время в ноге образовалась трофическая язва.

«Уже на первом осмотре врач отчитал мужчину за халатное отношение к своему здоровью. Оказалось, что после перенесенной коронавирусной инфекции у мужчины забились тромбами сосуды левой ноги. Инфекция попросту усугубила тромбоз и атеросклероз, которыми страдал мужчина. Ему грозила ампутация», — отметили в пресс-службе.

В отделении сосудистой хирургии РКБ мужчине провели бедренное малоберцовое шунтирование — с помощью сосудистого протеза восстановили циркуляцию крови.

Медики успели спасти ногу в последний момент. Еще несколько дней и мужчина мог лишиться ноги.