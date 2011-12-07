Челнинскую школьницу доставили в больницу с угрозой преждевременных родов

В выходные в одну из челнинских больниц доставили школьницу с угрозой преждевременных родов. Об этом пишет издание «Челнинские известия». 14-летняя девочка находится на 30-31 неделе беременности, но преждевременных родов удалось избежать. Школьница находится под присмотром врачей. Данным случаем заинтересовались инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.