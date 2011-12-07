Футболисты «Рубина» дали урок третьеклассникам

В казанской школе №101, что в поселке Дербышки, состоялась встреча с игроками футбольного клуба «Рубин». Но не со всеми школьниками, а только с учениками 3 класса «Г», победителями проекта «Урок с «Рубином».