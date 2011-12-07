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Футболисты «Рубина» дали урок третьеклассникам

В казанской школе №101, что в поселке Дербышки, состоялась встреча с игроками футбольного клуба «Рубин». Но не со всеми школьниками, а только с учениками 3 класса «Г», победителями проекта «Урок с «Рубином».
Игроки команды Игорь Коновалов и Егор Калинин провели с ребятами полноценный, 45-минутный урок. А дети обрушили на футболистов массу вопросов. Приятным завершением урока стала автограф-фотосессия с «рубиновцами», которые вручили каждому третьекласснику сувенир с фирменной символикой. 
КВ
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