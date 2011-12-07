Победителям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ вручили награды

В МЦК – Казанском техникуме информационных технологий и связи в субботу наградили победителей и призеров регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ. Представители министерств и ведомств вручили ребятам медали и дипломы за успешное выступление на чемпионате. Отметим, что основной этап соревнований проходил с 14 по 16 ноября более чем по 50 компетенция: от инженерного дизайна до флористики. За золотые медали боролись более тысячи молодых профессионалов со всего Татарстана.