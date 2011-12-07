Пособие на первенца назначено почти 5,5 тыс. жительницам Татарстана

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первенца в текущем году назначена 5489 жительницам Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.«Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал прошлого года», — отмечается в сообщении ведомства.Предполагалось, что в республике за этот год около 4,6 тыс. семей получат ежемесячную выплату, однако за период с января по нынешнее время выплаты получили уже почти на 1000 человек больше, чем прогнозировали специалисты министерства. Прогноз был сделан в начале года, исходя из фактически сложившегося количества первых рождений в прошлом году и статистических сведений о количестве жителей республики, имеющих доходы ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.