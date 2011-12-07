«Сәләт» призывает выбрать имя Габдуллы Тукая для присвоения аэропорту «Казань»

Республиканская молодежная организация «Сәләт» призывает голосовать за имя великого поэта Габдуллы Тукая и назвать аэропорт «Казань» его именем. Такое обращение организация распространяет на своих страницах в социальных сетях. «Мы выбираем не только имя, которое дополнит официальное название аэропорта. Мы выбираем образ, который будет лицом Казани, выбираем имя, которое будет звучать ежеминутно, круглосуточно, представляя Татарстан, Казань и весь наш многонациональный народ на весь мир. Имя Тукая — самое великое имя для татар всего мира. Через него нас знают в России, с именем Тукая нас признает весь мир. Габдулла Тукай — великий поэт и великая личность для 200 миллионного тюркского мира. Мы голосуем за Тукая. Творчество Тукая окрыляет нас. Давайте и мы дадим крылья нашему любимому Тукаю. Призываем вас голосовать за кандидатуру Тукая, чтобы взлетная площадка Казани гордо носила его имя!» — говорится в обращении, подписанном руководителем проектов «Сәләт», академиком АН РТ, профессором КФУ Джаудатом Сулеймановым и директором молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахмановой. Голосование за присвоение казанскому аэропорту имени великого соотечественника продолжится до 30 ноября. В шорт-листе есть три кандидата: татарские поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, а также авиаконструктор Андрей Туполев. Пока с 31483 голосами лидирует имя Тукая, за Туполева проголосовало 10388 человек, Джалиль набрал 4817 голосов. Голосовать за имя Тукая татарскую общественность призвали депутат Государственного Совета РТ, поэт Разиль Валиев, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ» Ильшат Аминов. Президент Татарстана Рустам Минниханов также проголосовал за имя Тукая.