В 2018 году в Казани на 3,5 тысячи стало больше уличных фонарей

В этом году в Казани наибольшее внимание в плане наружного освещения было уделено отдаленным районам города. Новые светильники были установлены вдоль дорог в микрорайоне «Салават купере», в поселках Юдино, Ново-Юдино. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Стало больше новых светоточек в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре Фучика, на набережной озера Кабан, а также в Горкинско-Ометьевском лесу.