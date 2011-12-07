В казанских поселках стало светлее

В этом году на 117 улицах казанских поселков по программе восстановления уличного освещения построили новые сети наружного освещения. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Также осенью 2018 года были заменены свыше 6 тысяч неэкологичных ртутных ламп. На современные светодиодные светильники модернизирован 31 блок управления.