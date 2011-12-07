Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В казанских поселках стало светлее

В казанских поселках стало светлее
В этом году на 117 улицах казанских поселков по программе восстановления уличного освещения построили новые сети наружного освещения. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Также осенью 2018 года были заменены свыше 6 тысяч неэкологичных ртутных ламп. На современные светодиодные светильники модернизирован 31 блок управления.
КВ
Лента новостей