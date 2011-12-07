Бунт в городке нефтяников

Признать свою ошибку — качество сильных людей. Рафаиль Шарипович в книге «А еще был случай…» без утайки и прикрас рассказал о лениногорских беспорядках, которые произошли в городке нефтяников в 1984 году, при этом честно называя своими именами вещи и поступки некоторых коллег.

Летом 1984 года городок Лениногорск на юго-востоке Татарстана потрясли массовые беспорядки. Начались они после гибели местной девушки, на которую в парке наехала патрулировавшая улицы города машина отдела охраны ГРОВД. Девушка пострадала, но была жива, ее доставили в местную больницу. К несчастью, после проведенной там операции пострадавшая умерла.

Девушка скончалась в ночь с пятницы на субботу. Местная молодежь узнала о несчастье вечером в субботу. Новость моментально разлетелась, и кто-то кинул клич: «Айда в ментовку!». На тот момент в горотделе милиции находился всего один дежурный. Налетевшая разгоряченная толпа выпустила всех из камеры предварительного заключения, подожгла автомобили, которые стояли во дворе отдела.

— Протест людей начался не на пустом месте, — вспоминал Рафаиль Шарипович. — Население городка было недовольно действиями руководства местного ОВД. Незадолго до происшествия с гибелью девушки в Лениногорске был осужден за нарушение законности на пять лет прежний начальник милиции. Его преемник продолжил его стиль руководства. В министерстве, куда поступали бесконечные жалобы на начальника ОВД Лениногорска, предложили добровольно уйти ему в отставку. Но он заартачился, нашел в обкоме партии защитников и остался на службе.

Тем временем жители Лениногорска роптали, обстановка накалялась. Достаточно было искры, чтобы город вспыхнул. Жаждущая расправы толпа готовилась к акции протеста. В город были стянуты силы из соседних городов, прибыла в полном составе Елабужская школа милиции — офицеры и курсанты. Приехали представители руководства МВД ТАССР. Прибыл первый заместитель министра МВД СССР Юрий Чурбанов.

В день похорон девушки город буквально кипел. Протестующие толпой двинулись на горком партии, где в это время шло экстренное заседание. Для действующего начальника ОВД закончилось оно быстро — его сняли с должности и исключили из партии. Экипаж злополучной милицейской машины арестовали и отдали под суд.

Для усмирения беспорядков и разгона толпы были применены пожарные машины с брандспойтом, милицейские кордоны, патрули, внутренние войска на БТР. В те дни пострадало немало милиционеров. Люди кидали камнями в живые заслоны из правоохранителей.

Бунт не прошел бесследно для всего руководства МВД ТАССР. Лично Рафаиль Мугинов получил строгий выговор и вскоре перешел на преподавательскую работу.

В ходе подготовки этого материала мы узнали некоторые подробности непосредственно от жителей Лениногорска. Некоторые ассоциировали беспорядки 1984 года с бунтом в Новочеркасске в 50-х годах. Вот что рассказывает Ильдар Хакимов:

— В те годы руководящая верхушка города, в том числе и ОВД, вела политику вседозволенности, при этом сильно закручивали гайки в отношении населения. Попробуй хоть глазом недружелюбно моргнуть в сторону партии или милиции. К тому же городская власть не заботилась о горожанах. В Лениногорске было отвратительное продуктовое обеспечение: в магазинах пустые полки, хлеб несъедобный, молоко — от случая к случаю, на рынке было все, но в разы дороже.

Люди буквально выживали. Как говорится в пословице — где тонко, там и рвется. Народ «взорвался». Бунт был подавлен, но уроки получили все. По всей республике прошли собрания трудовых коллективов, где обсуждали и осуждали бунтарей. Правда, через 5 — 7 лет в стране произошли такие события, что на их фоне лениногорские беспорядки померкли и потеряли актуальность.

Началась перестройка, разгул бандитизма. Убийство милиционеров и обычных граждан стало обыденным явлением. Но это уже к нашей истории не имело отношения.