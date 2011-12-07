Как в Сургуте изучают татарский язык

Например, в моем родном городе Сургуте татар немало. Но при этом среди знакомых из них нет человека, который мог бы полноценно говорить на татарском языке. Можно подумать, что его распространение у нас под вопросом. На самом деле это не так. Популяризация татарского языка в нашем регионе за последние 5 лет сильно возросла.

Многие жители Сургута татарской национальности постоянно ездят в Татарстан, где впитывают речь и культуру родного народа от коренных татарстанцев. Докажу на своем примере. Раньше, когда я приезжала к бабушке в Зеленодольск, то не знала из татарского языка ничего и не могла читать по-татарски. Но сейчас, когда, например, иду в магазин, то могу узнать много новых слов, просто читая вывески на своем пути. Скажем, то же слово «вход» на татарском и русском языках. Получается, благодаря только вывескам я уже знаю многие базовые слова татарского языка.

Конечно, когда живешь вне Татарстана, изучать родной язык сложно. Помогают родственники и интернет. Мои родители хотя и не разговаривают на татарском, знают его намного лучше, чем я, потому что жили в Татарстане, и учат меня ему. Считаю, в изучении татарского, как и любого другого языка, все средства хороши: кино и телевидение, книги, песни, занятия с репетиторами.

Среди моих друзей и знакомых много татар. Например, подруга с татарскими корнями Арина, так же как и я, знает лишь некоторые слова и фразы на татарском. И хотя в нашем городе национальные татарские праздники не отмечают, в семье Арины празднуют и Сабантуй, и Курбан-байрам. Мы часто говорим с ней о том, что праздники в Татарстане ассоциируются исключительно с положительными эмоциями. Они яркие и позитивные! Когда мне в первый раз удалось побывать в Зеленодольске на Сабантуе, я была просто потрясена, увидев одновременно все атрибуты этого удивительного торжества: национальные песни и пляски, игры и конкурсы. Больше всего мне запомнились шутливые бои с подушками и мотокросс.

Ирина СУНГАТУЛЛИНА, десятиклассница, Сургут