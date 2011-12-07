Министры РТ проходят курсы татарского языка

Министры республики начали проходить курсы по татарскому языку, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Министры такие курсы проходят на базе университета. Министерство образования создавало соответствующие курсы», — отметила Галимова.

Она также уточнила, что руководители ведомств уже прошли тестирование на определение уровня владения татарским языком, на которые и будут накладываться дополнительные навыки.

«Министры работают не только в Казани, но и выезжают в районы, где живет преимущественно татароязычная аудитория. Поэтому есть необходимость усилить работу в части татарского языка, для того чтобы [они могли] понятно и доступно доносить информацию до жителей», — пояснила докладчик.