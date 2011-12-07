Минниханов поднял вопрос поддержки малого и среднего бизнеса в РТ

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Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с депутатом Госдумы РФ, главой комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым, сообщает пресс-служба главы республики.
В рамках встречи Минниханов поднял вопрос мер поддержки промышленного комплекса в период пандемии, а также малого и среднего бизнеса.
Встреча проходила при участии министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, помощника президента РТ Альберта Нафигина и депутатов Госсовета РТ.