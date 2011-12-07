Минниханов поручил жестко контролировать соблюдение санитарных норм в вузах

Рустам Минниханов дал поручение Роспотребнадзору РТ жестко контролировать соблюдение «антиковидных» мер в вузах, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Вузы должны быть обеспечены санитайзерами, там должна проводиться термометрия на входе, чтобы не допустить потенциально опасных людей до окружающих. Если что-то выявляется в той или иной группе — один из студентов с температурой или признаками коронавируса, — его нужно самоизолировать и его самый ближайший круг общения, но при этом не останавливать учебный процесс», — уточняется в сообщении.

Ранее в минобрнауки РТ заявили о том, что вузы республики не собираются переводить на «дистант».