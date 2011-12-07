Могут ли студенты получить скидку за дистанционку?

Тысячи рублей за лекцию из интернета

Тенденция ухода вузов двух столиц на «дистант» заставляет вспомнить весну, когда абсолютно все образование в стране перешло на цифровые рельсы. Однако далеко не каждый студент очной формы получает знания на бюджетной основе. Например, за наиболее популярные направления подготовки в ведущих учебных заведениях Казани в год приходится платить в среднем от 130 до 180 тыс. рублей, а по некоторым профилям ценник еще выше. В этих условиях с начала пандемии представители студенческого сообщества и их родители все чаще говорят о необходимости предоставления скидки очникам при переводе образовательного процесса на «дистант».

Масла в огонь в конце апреля подлил федеральный министр науки и высшего образования, заявивший следующее: «Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено». Студенты в свою очередь пытались добиться пересмотра размера оплаты посредством подачи петиций (по такому пути пошли представители ВШЭ), но получили отказ.

Не в пример инфантильности российских студентов свои права отстаивают за океаном. По данным издания ABC News, летом в США студент Гарвардской школы права Абраам Баркхордар после перевода на дистанционку подал иск против учебного заведения. Он требовал вернуть часть оплаты за семестр, при том что годовое обучение обходится парню почти в… 66 тыс. долларов (более 5 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). В иске студент отметил, что из-за удаленного обучения он, в числе прочего, был лишен возможности посещать библиотеку, где до пандемии «жил». Издание отмечает, что по стране около 50 школ и университетов столкнулись с юридическими претензиями со стороны студентов только по итогам весеннего семестра.

А что в Казани? Студенты нескольких вузов города, с которыми «Казанские ведомости» побеседовали на условиях анонимности, объяснили, что даже не поднимали в деканатах тему скидки или пересмотра оплаты за семестр. Их вполне устроил весенний формат «дистанта», причем особенно торжествовали иногородние студенты. Тем не менее некоторые посетовали на снижение своего достатка, так как во время карантина были закрыты заведения общепита — самый популярный среди учащихся способ подзаработать.

Подобное отношение студентов к оплате за обучение, вероятно, можно связать с источником финансирования — редкий бакалавр вносит свои кровно заработанные, все чаще за него платят родители. И именно они более всего возмущены дистанционкой, которой смогли «насладиться» в полной мере во время самоизоляции. В частности, их претензии сводятся к тому, что иногда преподаватели вместо представления своей точки зрения попросту предлагали студентам посмотреть тематические видеолекции из интернета.

Однако, по нашим данным, дистанционным обучением не особо довольны и вузовские преподаватели. Нагрузка возросла, а после осеннего возвращения в аудитории к очному формату все равно приходится организовывать трансляцию занятий в онлайне — для тех, кто на карантине или не смог приехать в Россию к началу учебного года.

Расходы вузов возросли, а на скидку можно не рассчитывать

— Наши студенты обучаются очно, то есть форма обучения не поменялась, занятия проводятся в контактной форме в режиме онлайн, при которой студенты имеют возможность напрямую задать интересующие вопросы как на лекционном занятии, так и на семинаре и сразу же получить на них ответ, — подчеркнул Рамиль Шарифуллин.

Также эксперт добавил, что в соответствии с законодательством форма обучения при использовании дистанционных технологий не меняется, остается очной. Меняется только формат обучения.

— Если раньше учебный процесс проходил в стенах университета, то сейчас он организован на платформе онлайн-видеоконференций и на базе электронной информационной образовательной среды университета. Применение дистанционных образовательных технологий никак не повлекло изменение основных характеристик получаемого образования: направления подготовки, формы и срока освоения образовательной программы, — сказал директор казанского филиала.

Он признал, что студенты в ходе встреч с руководством филиала задавали вопросы о возможности пересмотра стоимости обучения за весенний семестр 2020 года. При этом им был дан мотивированный отказ. Однако письменных требований не поступало.

— Дистанционное обучение не предполагает изменения очной формы обучения, на которой студент обучался до пандемии. С юридической точки зрения образовательные услуги в нашем университете оказаны в полном объеме, оснований говорить о том, что дистанционное обучение должно быть дешевле, не имеется. Более того, временные затраты стали больше как для самих студентов, так и для профессорско-преподавательского состава, поскольку, кроме проведения лекционных и семинарских занятий, большая часть времени уходит на подготовку учебно-методических материалов, выполнение и проверку заданий всеми участниками образовательного процесса, — объяснил Рамиль Шарифуллин.

Также глава филиала опроверг точку зрения, что у вузов сократились расходы за весну: «Произошла незначительная экономия на обслуживании помещений, вместе с тем возникли дополнительные расходы на организацию дистанционного обучения и техническое сопровождение учебного процесса».

Несмотря на отказ в скидке, в РГУП оказали поддержку обучающимся: нуждающихся обеспечили продуктовыми наборами, а также выплатили им материальную помощь. Причем, несмотря на трудную экономическую ситуацию, в 2021 году в ВУЗе увеличено количество мест бюджетного финансирования на программы высшего образования.