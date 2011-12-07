Способ доставки пенсии можно поменять не выходя из дома

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани нам ответили, что заявление об изменении способа доставки пенсии вы можете подать через госуслуги. Электронный кабинет позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и отслеживать статус предоставления государственной услуги.

Для того чтобы реже посещать общественные места, не ожидать приема в очереди и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, УПФР в Приволжском районе Казани рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста обращаться за государственными услугами дистанционно через личный кабинет.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.

Если возникли вопросы, более подробную информацию можно узнать, позвонив в контакт-центр Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан по тел. 8 (84-32) 79-27-27.

При необходимости посетить территориальный офис Пенсионного фонда необходимо воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.