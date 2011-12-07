Трудно ли работать посудомойщицей?

На официальном сайте кафе позиционируется как точка общепита быстрого питания. В меню шаурма, азиатские супы, салаты. В баре несколько сортов пива, алкогольные коктейли. Ну и конечно чай, кофе. Красивые фото дизайнерского интерьера, блюд - ожидала увидеть общепит столичного уровня. К тому же интерес к нему подогревал и тот факт, что кафе находится в отреставрированном старинном здании.

На деле обеденный зал кафе, расположенного в кирпичном одноэтажном здании, ничего из себя примечательного не представлял. Бармен кратко ознакомил с моими обязанностями: помыть полы в зале, на кухне, протереть стекла на входной группе, убраться и поддерживать чистоту в туалете для гостей. И всю смену мыть посуду.

Что сразу же неприятно удивило - это отсутствие нормальной раздевалки для персонала. Вместо нее коридор 1,5 метра длиной и 1,1 метра шириной. В конце его дверь в служебный туалет с невыносимым запахом канализации. Вдоль одной стены два узких металлических шкафчика для поваров и посудомойщицы. Вдоль другой стены в три ряда высятся коробки с пивом. В узком проходе двоим точно не развернуться. Запасной выход? «Не-а, не слышали», - ответил мне персонал. По факту выход из кафе один, он же и вход.

Переодеваюсь в туалете в позе аиста. Очень неудобно. Два повара - молодые ребята, просто скинули куртки в шкафчик и в обычной одежде, уличной обуви прошли на кухню. Вся их спецовка - это китель, который уже лоснился от грязи.

Решила приступить к мытью полов, но не тут-то было. Более-менее нормальная швабра всего лишь одна, вместо половых тряпок куча ветоши, которая при намокании оставляет на полу черные ворсинки. А между прочим, гостевой туалет полностью белый, в том числе и пол. Моющих средств предостаточно, а перчатки пришлось поискать.

С горем пополам одной шваброй вымыла полы в зале, на кухне и в туалете. Чтобы хоть как-то соблюсти санитарные требования, часто меняла воду и мыла тряпку в хлорке. Но вот наступила пора приступать к обязанностям посудомойщицы.

Интересуюсь по поводу чепчика и маски на лицо. «Пусть будут под рукой, а надевать не обязательно», - объяснил бармен. Повара и под рукой держать не стали. Не надели они и перчатки. Спрашиваю про проверки.

- Нас заранее предупреждают, так что можно не бояться, - отмахивается один из поваров.

Первая волна посетителей накатывает в обеденные часы. Начался заказ блюд - и появилась первая партия грязной посуды. Физически работать несложно, если мыть сразу, не накапливая. Есть время понаблюдать за работой поваров. Вроде бы все хорошо, ребята успевают с заказами, работают достаточно слаженно, блюда отдают без задержек.

Но что примечательно, в свободное время они сразу же погружаются в игры на телефоне или выходят на улицу на перекур. Ни разу за смену не видела, чтобы повара после этого, приступая к готовке еды, мыли руки с мылом!

Дальше - больше. Пошли заказы на шаурму, и я обращаю внимание на жарочный лист и электрический гриль. Оба аппарата в толстом слое копоти и пригоревшего жира. На жаровне после приготовления куриного филе жарятся говядина и рыба. Это нонсенс!

Вымытый пол на кухне после хождения в уличной обуви похож на брусчатку - такой же грязный и затоптанный. Снова прохожу шваброй, но через час та же картина. Свою лепту в антисанитарию вносят бармены, которые спокойно ходят на кухне без спецовки и шапочки в уличных ботинках. Время от времени голодные бармены угощаются, прямо пальцами вытаскивая из мисок кусочки овощей, нарезанных для шаурмы.

Вторая волна посетителей пошла в конце рабочего дня - после 18 часов. Небольшой зал с 8 столиками гудел на все голоса. Гости в основном пили пиво, коктейли, изрядно голодные заказывали горячую еду. Грязная посуда шла непрерывным потоком. От мойки отойти было уже нереально.

И самый мощный завершающий аккорд для посудомойщицы - закрытие кафе. Повара убираются на своих рабочих местах, скидывая в мойку грязные кастрюли, сковородки и прочую кухонную утварь. Все спешат, чтобы уехать на служебном автомобиле - в полночь общественный транспорт уже не ходит. Пока в темпе домываю посуду, пол на кухне, поваров и служебной машины след простыл. Понятно, новичка никто ждать не будет. Домой еду на такси.

Какие выводы? Работать можно. Физическая нагрузка терпима. Зарплата 1200 рублей за 12-часовую смену. Но приверженцам чистоты выдержать такую антисанитарию будет сложно. Либо все брать в свои руки и, превозмогая сопротивление персонала, наводить порядок, либо выбирать другое кафе. Ведь не везде подобный беспорядок.