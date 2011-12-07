Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани задержали женщину, попытавшуюся прекратить налоговые проверки за 2,2 млн рублей

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье за посредничество во взятке.

В Казани задержали женщину, попытавшуюся прекратить налоговые проверки за 2,2 млн рублей.

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, все началось с того, что руководящая юридическим отделом одной из казанских фирм предложила уладить дела представителю другой компании. Женщина дала обещание договориться о том, чтобы у этой компании прекратили проводить налоговые проверки, а также снизили недоимки по налогам и сборам. За такую услугу она попросила 2,2 млн рублей.

Сейчас начальницу задержали и поместили под домашний арест. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ. 

КВ
Лента новостей