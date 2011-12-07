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В Татарстане прокуратура приостановила работу газозаправки из-за нарушений

Автогазозаправочная станция работала без лицензии и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Заинске временно приостановлена работа газозаправки из-за серьезных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ведомство провело проверку на соблюдение правил промышленной безопасности в компании ООО «ГазНефтьТорг». По результатам проверки, было установлено, что автогазозаправочная станция на улице Автодорожная была введена в эксплуатацию без разрешения и работает без лицензии.

Кроме того, объект не зарегистрирован, здесь не проводятся необходимые технические осмотры и ремонт, в том числе не проведена поверка манометров на сосуде, работающем под избыточным давлением. Также на станции нет договоров страхования в случае аварии на производстве и на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами, не организован контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Данные нарушения опасны для жизни людей.

В отношении ООО «ГазНефтьТорг» возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Прокуратура приостановила работу заправки на три месяца. 

КВ
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