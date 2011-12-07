В Татарстане в детсадах и школах не будут отменять новогодние елки, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ.

«В детских садах и школах любые массовые мероприятия запрещены. Однако это не значит, что любимые и долгожданные детворой новогодние елки отменяются. Планируется провести их по группам — в детских садах, а также по классам или параллелям — в школах — со строгим соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора», — пояснили в ведомстве.

Также власти РТ не стали отменять президентскую елку. Мероприятие пройдет с соблюдением ряда ограничений, а масочный режим будет обязательным, уточнили в ведомстве.

Более точная информация появится в начале декабря.