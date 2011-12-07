Казань вошла в число финалистов премии Гуанчжоу

Лауреатами IV Международной премии городских инноваций Гуанчжоу стали крупные мегаполисы мира: Милан (Италия), Нью-Йорк (США), а также города Ухань (Китай), Мезитли (Турция) и Гвадалахара (Мексика), сообщает kzn.ru. В ходе завершающего этапа конкурса 15 городов, вошедших в шорт-лист премии, представили на суд жюри свои презентации и поделились новаторскими решениями в различных сферах городского развития. В итоге жюри выбрало 5 городов-победителей.На первом месте оказался Милан с проектом «Продовольственная политика Милана: инновационная основа для повышения устойчивости городской продовольственной системы». Проект представляет новую модель управления, основанную на систематическом подходе государственных учреждений, общественных организаций и частного сектора к содействию устойчивому производству и потреблению продовольствия.На втором месте - мексиканский город Гвадалахара, который представил первый в латиноамериканском контексте проект стратегического планирования с участием нескольких муниципалитетов и юрисдикций.Третье место занял китайский город Ухань, представивший крупномасштабный и комплексный подход к рекультивации заброшенных участков.Турецкий город Мезитли - единственный из победителей город, численность населения которого меньше миллиона. На суд жюри была представлена инициатива, которая нарушает традицию рынков, где доминируют мужчины, и предоставляет женщинам из всех слоев общества, включая иммигрантов, возможность выращивать продукты питания и продавать их на рынках, давая таким образом возможность стать более независимыми.Замыкает пятерку лидеров Нью-Йорк с проектом «Глобальное видение | Городские действия: Добровольное местное наблюдение за реализацией целей устойчивого развития в Нью-Йорке показывает прогресс на местном уровне для совершения глобальных действий».Премия Гуанчжоу разыгрывается с 2012 года. В число финалистов 2016 года вошли Бостон (США) и Копенгаген (Дания). До этого российский город попадал в финал премии лишь однажды - в 2012 году в число финалистов вошла Пермь.