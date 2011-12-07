Казанский школьник получил условный срок за хранение наркотиков

17-летний школьник из Казани признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. 16 октября этого года юношу остановили полицейские на ул. Петербургская. При личном досмотре у школьника изъяли наркотическое средство d-Лизергид массой не менее 0,084 грамма. Молодой человек признал свою вину и получил 2 года условно.