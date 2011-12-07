Проверяющие не должны мешать самозанятым

Помимо представителей татарстанских властей в работе коллегии участвовал первый вице-премьер России Антон Силуанов. Он напомнил, что с 2019 года Татарстан в числе четырех регионов станет пилотным субъектом тестирования нового налогового режима для самозанятых, передает ИА «Татар-информ». «У нас четыре субъекта РФ будут участвовать в этом эксперименте. Это очень важно - создать такие условия, чтобы наши граждане могли легко зарегистрироваться, не иметь проблем при взаимодействии с администраторами, налоговой службой, с отчетностью», - отметил Силуанов и поинтересовался у главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина, какие меры принимают республиканские налоговики для работы с самозанятыми. В ответ на это Марат Сафиуллин озвучил комплекс мер, который мотивирует самозанятых татарстанцев к легализации. Основной упор сделан на три компонента: информирование через СМИ, удобный онлайн-контакт с налоговиками и работа с банками для облегчения кредитования легализовавшихся самозанятых. «Нужно объяснить людям, что это доступно и удобно. Ведь этот налоговый режим имеет минимальные ставки - всего 4% и 6%», - объяснил Марат Сафиуллин. Он отметил еще один момент: важно, чтобы самозанятым не мешали работать чрезмерные проверки различных ведомств. В пример глава УФНС по РТ привел ситуацию с изготовлением тортов на дому, когда в работу такой «пекарни» может вмешаться Роспотребнадзор. С этим аргументом согласился Рустам Минниханов. Он отметил, что в случае с самозанятыми налоговики просто фиксируют данные, а основная работа с людьми ложится на плечи республиканских властей.«Без муниципалитетов мы эту задачу не решим. Ну, он самозанятый. Что, Роспотребнадзор будет приходить каждый день и смотреть, как он этот торт готовит? Если будут жалобы, то придут, проверят. А так - зачем людей беспокоить? Нужно очень аккуратно к этому отнестись», - подчеркнул Минниханов и добавил, что после легализации самозанятые сами заинтересованы в том, чтобы в их работе не было нарушений.Новый налоговый режим для самозанятых начнет тестовую работу с января 2019 года в четырех пилотных регионах: Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% с дохода от работы с физлицами и 6% от работы с организациями. При этом доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.