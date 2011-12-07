В 2019 году основную часть бюджета Казани направят на социальную сферу

По итогам текущего года объем валового территориального продукта ожидается в пределах 752 млрд рублей. К 2021 году объем ВТП, по данным прогноза, превысит уровень 2017 года в сопоставимых ценах на 8,7% и составит 893 млрд рублей.Развитие промышленного комплекса города в прогнозируемый период будет определяться преимущественной динамикой спроса на внутреннем рынке страны. При этом на темпы роста будут влиять меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение. Рост промышленного производства в этом году оценивается на уровне 102,5%. В среднесрочной перспективе ожидается умеренный темп роста этого показателя. Рост индекса промышленного производства прогнозируется в пределах 2,5 - 2,9% ежегодно.В 2018 году в экономику города активно привлекались инвестиции. За 9 месяцев объем финансовых вложений увеличился на 2,6% к соответствующему периоду 2017 года. По итогам года объем инвестиционных вложений составит более 200 млрд рублей, или 103,5% к уровню прошлого года. В прогнозируемый период объем инвестиций в основной капитал увеличится по отношению к 2017 году в сопоставимых ценах на 23%.По итогам 2018 года ожидается увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на 6%, что, по оценке, составит свыше 524 млрд рублей. Специалисты дают прогноз, что к 2021 году оборот розничной торговли достигнет почти 630 млрд рублей с ростом в сопоставимых ценах в 13,5% к 2017 году. В этот период значение индекса потребительских цен ожидается на уровне 104% ежегодно.На начало 2018 года в Казани проживал 1 млн 243,5 тыс. человек. Планируется, что рост числа жителей за этот год составит 11,5 тыс. человек. Прогноз предусматривает ежегодное увеличение численности населения в пределах 1%. Таким образом, к 2021 году в Казани будет проживать 1 млн 279 тыс. человек.Ситуация на рынке труда прогнозируется спокойной, массового высвобождения рабочей силы не ожидается.Общая сумма доходной части городского бюджета на 2019 год прогнозируется в сумме 23,2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2019 год составят 15,1 млрд рублей, из которых 12,9 млрд рублей - налоговые доходы. Именно налоги являются основным источником дохода бюджета Казани: налоги на доходы физических лиц, земельный и совокупный доход. Они составят 91% всех налоговых доходов бюджета, более 45% из которых - налоги на доходы физических лиц. Прогноз неналоговых доходов бюджета Казани на 2019 год составляет свыше 2 млрд рублей. Основная часть неналоговых доходов формируется за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - это 1,5 млрд рублей. Значимый источник доходов бюджета города - финансовая помощь. В проекте бюджета на 2019 год безвозмездные поступления из бюджета республики учтены в сумме почти 8 млрд рублей.На расходы городского бюджета отведена примерно такая же сумма, как и на доходы, - 23 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, большая часть расходов, а именно 76% от общего объема, приходится на социально-культурную сферу. Сюда входят расходы на образование - 15,1 млрд рублей, социальную политику - 11,8 млрд рублей, культуру - 680 млн рублей, физкультуру и спорт - 491 млн рублей, молодежную политику - 289 млн рублей, здравоохранение - 19 млн рублей. На расходы сферы ЖКХ отведено 1,1 млрд рублей. Свыше 70 млн рублей будет потрачено на природоохранные мероприятия, 192 млн рублей направят на национальную безопасность, 1,5 млрд рублей - на национальную экономику, почти 2 млрд рублей - на общегосударственные вопросы, сообщается на сайте мэрии Казани.