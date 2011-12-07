В Казань приехал «Вагон знаний»

Участников этой особой туристической поездки ждали национальные угощения, театрализованная встреча с героями сказок и легенд Татарстана и знакомство с достопримечательностями города.«Вагон знаний» - это познавательные путешествия для школьников в соседние регионы на комфортабельных поездах, включающие интерактивно-образовательную программу по пути следования и насыщенную программу пребывания. Они призваны познакомить детей с историей России в увлекательном формате безопасных железнодорожных путешествий.Проект реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» при поддержке Государственного комитета РТ по туризму, Департамента туризма Самарской области и Куйбышевского филиала АО «ФПК», сообщает ИА «Татар-информ». Как отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, проект позволяет школьникам из соседних регионов познакомиться с историей, культурой Татарстана, способствует укреплению дружбы, а также развитию туризма в республике. Пока такие заезды организуются раз в месяц, но при повышении спроса могут проводиться еженедельно.Благодаря программе 270 школьников вернутся с положительными эмоциями обратно в Самару и обязательно расскажут родителям и друзьям о путешествии, отметил глава Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. По его словам, регулярное ночное железнодорожное сообщение между Самарой и Казанью позволит туристическим компаниям и индивидуальным туристам планировать путешествия.